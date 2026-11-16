После провозглашения Своего права на господство и обожествление Всевышний Аллах перечислил логические доводы и разбросанные по свету знамения, подтверждающие эти Его права и свидетельствующие о Его совершенных именах и безупречных качествах. Солнце и луна, небеса и земля, а также находящиеся на них всевозможные творения являются очевидными знамениями для тех, кто обладает знанием и богобоязненностью. Знания помогают человеку понять, о чем свидетельствуют эти знамения и как легче всего разобраться в этом, а богобоязненность пробуждает в сердце человека стремление к добру и страх перед злом, которые являются плодом убедительных доказательств, знаний и твердой убежденности. Из всего сказанного следует, что сам факт сотворения Вселенной в таком виде свидетельствует о том, что Всевышний Аллах обладает безграничным могуществом и является всеведущим и живым Властелином. Совершенство, точность и красота Вселенной свидетельствуют о Его совершенной мудрости, всеобъемлющем знании и искусном умении творить. Солнечное сияние, лунный свет и другие полезные явления, без которых невозможна жизнь во Вселенной, свидетельствуют о милосердии и добродетели Всевышнего Аллаха, а также Его заботливом отношении к своим творениям. Особенности, по которым одни творения отличаются от других, свидетельствуют о том, что Аллах обладает желанием и волей, которые неукоснительно исполняются. А все перечисленное вместе свидетельствует о том, что Аллах является единственным Богом, который заслуживает поклонения, любви, восхваления и обладает величием, славой и прочими возвышенными качествами. Он один достоин того, чтобы Его любили и боялись и чтобы люди обращались с искренними молитвами к Нему, а не к творениям, которые сами зависят от Аллаха и нуждаются в Нем во всех начинаниях. Эти коранические аяты призывают людей задумываться над Божьими творениями, внимательно наблюдать за происходящим вокруг и делать из этого полезные выводы. Благодаря этому человеку сможет расширить свой кругозор, укрепить свою веру, усилить свой разум и приумножить свои способности. Если же человек будет беспечно относиться к происходящему вокруг него, то он станет пренебрегать повелениями Аллаха и лишится возможности укрепить свою веру и приумножить свой разум.