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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 66
يونس
٦٦
٦٦:١٠
الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ٦٦
أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٦٦
أَلَآ
ﱰ
إِنَّ
ﱱ
لِلَّهِ
ﱲ
مَن
ﱳ
فِي
ﱴ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱵ
وَمَن
ﱶ
فِي
ﱷ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﱸﱹ
وَمَا
ﱺ
يَتَّبِعُ
ﱻ
ٱلَّذِينَ
ﱼ
يَدۡعُونَ
ﱽ
مِن
ﱾ
دُونِ
ﱿ
ٱللَّهِ
ﲀ
شُرَكَآءَۚ
ﲁﲂ
إِن
ﲃ
يَتَّبِعُونَ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱلظَّنَّ
ﲆ
وَإِنۡ
ﲇ
هُمۡ
ﲈ
إِلَّا
ﲉ
يَخۡرُصُونَ
ﲊ
٦٦
ﲋ
ألا إن لله كل مَن في السموات ومن في الأرض من الملائكة، والإنس، والجن وغير ذلك. وأي شيء يتَّبع مَن يدعو غير الله من الشركاء؟ ما يتَّبعون إلا الشك، وإن هم إلا يكذبون فيما ينسبونه إلى الله.
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