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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 65
يونس
٦٥
٦٥:١٠
ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم ٦٥
وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٥
وَلَا
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يَحۡزُنكَ
ﱤ
قَوۡلُهُمۡۘ
ﱥﱦ
إِنَّ
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ٱلۡعِزَّةَ
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لِلَّهِ
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جَمِيعًاۚ
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هُوَ
ﱬ
ٱلسَّمِيعُ
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ٱلۡعَلِيمُ
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٦٥
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ولا يحزنك -أيها الرسول- قول المشركين في ربهم وافتراؤهم عليه وإشراكهم معه الأوثان والأصنام; فإن الله تعالى هو المتفرد بالقوة الكاملة والقدرة التامة في الدنيا والآخرة، وهو السميع لأقوالهم، العليم بنياتهم وأفعالهم.
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