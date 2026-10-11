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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 64
يونس
٦٤
٦٤:١٠
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذالك هو الفوز العظيم ٦٤
لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٦٤
لَهُمُ
ﱑ
ٱلۡبُشۡرَىٰ
ﱒ
فِي
ﱓ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱔ
ٱلدُّنۡيَا
ﱕ
وَفِي
ﱖ
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﱗﱘ
لَا
ﱙ
تَبۡدِيلَ
ﱚ
لِكَلِمَٰتِ
ﱛ
ٱللَّهِۚ
ﱜﱝ
ذَٰلِكَ
ﱞ
هُوَ
ﱟ
ٱلۡفَوۡزُ
ﱠ
ٱلۡعَظِيمُ
ﱡ
٦٤
ﱢ
لهؤلاء الأولياء البشارة من الله في الحياة الدنيا بما يسرُّهم، ومنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وفي الآخرة بالجنة، لا يخلف الله وعده ولا يغيِّره، ذلك هو الفوز العظيم; لأنه اشتمل على النجاة مِن كل محذور، والظَّفَر بكل مطلوب محبوب.
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