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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 59
يونس
٥٩
٥٩:١٠
قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ٥٩
قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍۢ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًۭا وَحَلَـٰلًۭا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩
قُلۡ
ﲋ
أَرَءَيۡتُم
ﲌ
مَّآ
ﲍ
أَنزَلَ
ﲎ
ٱللَّهُ
ﲏ
لَكُم
ﲐ
مِّن
ﲑ
رِّزۡقٖ
ﲒ
فَجَعَلۡتُم
ﲓ
مِّنۡهُ
ﲔ
حَرَامٗا
ﲕ
وَحَلَٰلٗا
ﲖ
قُلۡ
ﲗ
ءَآللَّهُ
ﲘ
أَذِنَ
ﲙ
لَكُمۡۖ
ﲚﲛ
أَمۡ
ﲜ
عَلَى
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
تَفۡتَرُونَ
ﲟ
٥٩
ﲠ
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء الجاحدين للوحي:
أخبروني عن هذا الرزق الذي خلقه الله لكم من الحيوان والنبات والخيرات فحلَّلتم بعض ذلك لأنفسكم وحرَّمتم بعضه،
قل لهم:
آلله أذن لكم بذلك، أم تقولون على الله الباطل وتكذبون؟ وإنهم ليقولون على الله الباطل ويكذبون.
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