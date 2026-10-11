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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 58
يونس
٥٨
٥٨:١٠
قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ٥٨
قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌۭ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨
قُلۡ
ﲀ
بِفَضۡلِ
ﲁ
ٱللَّهِ
ﲂ
وَبِرَحۡمَتِهِۦ
ﲃ
فَبِذَٰلِكَ
ﲄ
فَلۡيَفۡرَحُواْ
ﲅ
هُوَ
ﲆ
خَيۡرٞ
ﲇ
مِّمَّا
ﲈ
يَجۡمَعُونَ
ﲉ
٥٨
ﲊ
قل -أيها الرسول-
لجميع الناس:
بفضل الله وبرحمته، وهو ما جاءهم من الله من الهدى ودين الحق وهو الإسلام، فبذلك فليفرحوا; فإن الإسلام الذي دعاهم الله إليه، والقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة.
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