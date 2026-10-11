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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 55
يونس
٥٥
٥٥:١٠
الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٥٥
أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٥
أَلَآ
ﱙ
إِنَّ
ﱚ
لِلَّهِ
ﱛ
مَا
ﱜ
فِي
ﱝ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱞ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﱟﱠ
أَلَآ
ﱡ
إِنَّ
ﱢ
وَعۡدَ
ﱣ
ٱللَّهِ
ﱤ
حَقّٞ
ﱥ
وَلَٰكِنَّ
ﱦ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﱧ
لَا
ﱨ
يَعۡلَمُونَ
ﱩ
٥٥
ﱪ
ألا إن كل ما في السموات وما في الأرض ملك لله تعالى، لا شيء من ذلك لأحد سواه. ألا إن لقاء الله تعالى وعذابه للمشركين كائن، ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة ذلك.
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