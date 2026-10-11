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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 48
يونس
٤٨
٤٨:١٠
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٤٨
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٤٨
وَيَقُولُونَ
ﲍ
مَتَىٰ
ﲎ
هَٰذَا
ﲏ
ٱلۡوَعۡدُ
ﲐ
إِن
ﲑ
كُنتُمۡ
ﲒ
صَٰدِقِينَ
ﲓ
٤٨
ﲔ
ويقول المشركون من قومك -أيها الرسول-: متى قيام الساعة إن كنت أنت ومَن تبعك من الصادقين فيما تَعِدوننا به؟
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