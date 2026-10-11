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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 46
يونس
٤٦
٤٦:١٠
واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ٤٦
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ٤٦
وَإِمَّا
ﱯ
نُرِيَنَّكَ
ﱰ
بَعۡضَ
ﱱ
ٱلَّذِي
ﱲ
نَعِدُهُمۡ
ﱳ
أَوۡ
ﱴ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﱵ
فَإِلَيۡنَا
ﱶ
مَرۡجِعُهُمۡ
ﱷ
ثُمَّ
ﱸ
ٱللَّهُ
ﱹ
شَهِيدٌ
ﱺ
عَلَىٰ
ﱻ
مَا
ﱼ
يَفۡعَلُونَ
ﱽ
٤٦
ﱾ
وإمَّا نرينَّك -أيها الرسول- في حياتك بعض الذي نَعِدُهم من العقاب في الدنيا، أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم، فإلينا وحدنا يرجع أمرهم في الحالتين، ثم الله شهيد على أفعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا، لا يخفى عليه شيء منها، فيجازيهم بها جزاءهم الذي يستحقونه.
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