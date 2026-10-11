تفسير تفسير السعدي: سورة يونس، الآية 46

О Посланник! Не печалься из-за неверующих и не проси ускорить наступление возмездия. Мы обещали подвергнуть их наказанию, и это непременно свершится. Наказание может постигнуть их в мирской жизни, и тогда ты станешь очевидцем этого и обретешь покой. Оно также может постигнуть их в Последней жизни, ведь после смерти все они вернутся к Аллаху, который поведает им о том, что они натворили. Они предают свои поступки забвению, однако Аллах пересчитывает их. Воистину, Аллах - свидетель всему сущему. Этот аят является грозным предупреждением для каждого неверующего и утешением для Пророка Мухаммада, которого отверг его собственный народ.