تفسير تفسير السعدي: سورة يونس، الآية 45

Всевышний поведал о том, как скоротечна мирская жизнь. Когда наступит день, в истинности которого невозможно усомниться, и Всевышний Аллах соберет все творения на ристалище, людям покажется, что они пробыли на земле всего лишь один дневной час, не познав в мирской жизни ни радости, ни печали. Они будут узнавать друг друга так, как это происходило в мирской жизни. В этот день богобоязненные праведники окажутся преуспевающими, а безбожники, которые отказывались уверовать во встречу с Аллахом, не следовали прямым путем и не исповедовали истинную религию, окажутся в великом убытке. Они лишатся блаженства и будут удостоены наказания в Преисподней.