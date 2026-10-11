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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 41
يونس
٤١
٤١:١٠
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم برييون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ٤١
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٤١
وَإِن
ﳗ
كَذَّبُوكَ
ﳘ
فَقُل
ﳙ
لِّي
ﳚ
عَمَلِي
ﳛ
وَلَكُمۡ
ﳜ
عَمَلُكُمۡۖ
ﳝﳞ
أَنتُم
ﳟ
بَرِيٓـُٔونَ
ﳠ
مِمَّآ
ﳡ
أَعۡمَلُ
ﳢ
وَأَنَا۠
ﳣ
بَرِيٓءٞ
ﳤ
مِّمَّا
ﳥ
تَعۡمَلُونَ
ﳦ
٤١
ﳧ
وإن كذَّبك -أيها الرسول-
هؤلاء المشركون فقل لهم:
لي ديني وعملي، ولكم دينكم وعملكم، فأنتم لا تؤاخَذون بعملي، وأنا لا أؤاخَذ بعملكم.
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