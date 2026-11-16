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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 4
يونس
٤
٤:١٠
اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ٤
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًۭا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ شَرَابٌۭ مِّنْ حَمِيمٍۢ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٤
إِلَيۡهِ
ﲆ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﲇ
جَمِيعٗاۖ
ﲈﲉ
وَعۡدَ
ﲊ
ٱللَّهِ
ﲋ
حَقًّاۚ
ﲌﲍ
إِنَّهُۥ
ﲎ
يَبۡدَؤُاْ
ﲏ
ٱلۡخَلۡقَ
ﲐ
ثُمَّ
ﲑ
يُعِيدُهُۥ
ﲒ
لِيَجۡزِيَ
ﲓ
ٱلَّذِينَ
ﲔ
ءَامَنُواْ
ﲕ
وَعَمِلُواْ
ﲖ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲗ
بِٱلۡقِسۡطِۚ
ﲘﲙ
وَٱلَّذِينَ
ﲚ
كَفَرُواْ
ﲛ
لَهُمۡ
ﲜ
شَرَابٞ
ﲝ
مِّنۡ
ﲞ
حَمِيمٖ
ﲟ
وَعَذَابٌ
ﲠ
أَلِيمُۢ
ﲡ
بِمَا
ﲢ
كَانُواْ
ﲣ
يَكۡفُرُونَ
ﲤ
٤
ﲥ
إلى ربكم معادكم يوم القيامة جميعًا، وهذا وعد الله الحق، هو الذي يبدأ إيجاد الخلق ثم يعيده بعد الموت، فيوجده حيًا كهيئته الأولى، ليجزي مَن صَدَّق الله ورسوله، وعمل الأعمال الحسنة أحسن الجزاء بالعدل. والذين جحدوا وحدانية الله ورسالة رسوله لهم شراب من ماء شديد الحرارة يشوي الوجوه ويقطِّع الأمعاء، ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم وضلالهم.
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