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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 39
يونس
٣٩
٣٩:١٠
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذالك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ٣٩
بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٩
بَلۡ
ﲳ
كَذَّبُواْ
ﲴ
بِمَا
ﲵ
لَمۡ
ﲶ
يُحِيطُواْ
ﲷ
بِعِلۡمِهِۦ
ﲸ
وَلَمَّا
ﲹ
يَأۡتِهِمۡ
ﲺ
تَأۡوِيلُهُۥۚ
ﲻﲼ
كَذَٰلِكَ
ﲽ
كَذَّبَ
ﲾ
ٱلَّذِينَ
ﲿ
مِن
ﳀ
قَبۡلِهِمۡۖ
ﳁﳂ
فَٱنظُرۡ
ﳃ
كَيۡفَ
ﳄ
كَانَ
ﳅ
عَٰقِبَةُ
ﳆ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳇ
٣٩
ﳈ
بل سارَعوا إلى التكذيب بالقرآن أول ما سمعوه، قبل أن يتدبروا آياته، وكفروا بما لم يحيطوا بعلمه من ذكر البعث والجزاء والجنة والنار وغير ذلك، ولم يأتهم بعدُ حقيقة ما وُعِدوا به في الكتاب. وكما كذَّب المشركون بوعيد الله كذَّبت الأمم التي خلت قبلهم، فانظر -أيها الرسول- كيف كانت عاقبة الظالمين؟ فقد أهلك الله بعضهم بالخسف، وبعضهم بالغرق، وبعضهم بغير ذلك.
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