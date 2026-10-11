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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 38
يونس
٣٨
٣٨:١٠
ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ٣٨
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍۢ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣٨
أَمۡ
ﲡ
يَقُولُونَ
ﲢ
ٱفۡتَرَىٰهُۖ
ﲣﲤ
قُلۡ
ﲥ
فَأۡتُواْ
ﲦ
بِسُورَةٖ
ﲧ
مِّثۡلِهِۦ
ﲨ
وَٱدۡعُواْ
ﲩ
مَنِ
ﲪ
ٱسۡتَطَعۡتُم
ﲫ
مِّن
ﲬ
دُونِ
ﲭ
ٱللَّهِ
ﲮ
إِن
ﲯ
كُنتُمۡ
ﲰ
صَٰدِقِينَ
ﲱ
٣٨
ﲲ
بل أيقولون:
إن هذا القرآن افتراه محمد من عند نفسه؟ فإنهم يعلمون أنه بشر مثلهم!! قل لهم -أيها الرسول-: فأتوا أنتم بسورة واحدة من جنس هذا القرآن في نظمه وهدايته، واستعينوا على ذلك بكل مَن قَدَرْتم عليه من دون الله من إنس وجن، إن كنتم صادقين في دعواكم.
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