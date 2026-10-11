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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 37
يونس
٣٧
٣٧:١٠
وما كان هاذا القران ان يفترى من دون الله ولاكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٣٧
وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٧
وَمَا
ﲊ
كَانَ
ﲋ
هَٰذَا
ﲌ
ٱلۡقُرۡءَانُ
ﲍ
أَن
ﲎ
يُفۡتَرَىٰ
ﲏ
مِن
ﲐ
دُونِ
ﲑ
ٱللَّهِ
ﲒ
وَلَٰكِن
ﲓ
تَصۡدِيقَ
ﲔ
ٱلَّذِي
ﲕ
بَيۡنَ
ﲖ
يَدَيۡهِ
ﲗ
وَتَفۡصِيلَ
ﲘ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲙ
لَا
ﲚ
رَيۡبَ
ﲛ
فِيهِ
ﲜ
مِن
ﲝ
رَّبِّ
ﲞ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲟ
٣٧
ﲠ
وما كان يتهيَّأ لأحد أن يأتي بهذا القرآن مِن عند غير الله، لأنه لا يقدر على ذلك أحد من الخلق، ولكن الله أنزله مصدِّقا للكتب التي أنزلها على أنبيائه; لأن دين الله واحد، وفي هذا القرآن بيان وتفصيل لما شرعه الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك في أن هذا القرآن موحىً من رب العالمين.
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