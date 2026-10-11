تفسير تفسير السعدي: سورة يونس، الآية 36

Большинство тех, кто призывает наряду с Аллахом иных богов, не убеждены в том, что у Аллаха действительно есть сотоварищи, потому что многобожие противоречит как здравому смыслу, так и священным текстам. Они следуют лишь собственным предположениям, хотя предположения не способны заменить истину. Они называют своих идолов божествами и поклоняются им наряду с Аллахом, хотя в действительности их божества являются всего лишь пустыми именами, которые многобожники придумали вместе со своими предками. Аллах не ниспосылал в подтверждение этого убедительных доказательств. Он ведает обо всем, что совершают нечестивцы, и отплатит каждому из них самым суровым возмездием.