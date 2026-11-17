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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 33
يونس
٣٣
٣٣:١٠
كذالك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا انهم لا يومنون ٣٣
كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا۟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣
كَذَٰلِكَ
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حَقَّتۡ
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كَلِمَتُ
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رَبِّكَ
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عَلَى
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ٱلَّذِينَ
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فَسَقُوٓاْ
ﳛ
أَنَّهُمۡ
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لَا
ﳝ
يُؤۡمِنُونَ
ﳞ
٣٣
ﳟ
كما كفر هؤلاء المشركون واستمرُّوا على شركهم، حقت كلمة ربك وحكمه وقضاؤه على الذين خرجوا عن طاعة ربهم إلى معصيته وكفروا به أنَّهم لا يصدقون بوحدانية الله، ولا بنبوة نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعملون بهديه.
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