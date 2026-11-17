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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 32
يونس
٣٢
٣٢:١٠
فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون ٣٢
فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَـٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ٣٢
فَذَٰلِكُمُ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
رَبُّكُمُ
ﳉ
ٱلۡحَقُّۖ
ﳊﳋ
فَمَاذَا
ﳌ
بَعۡدَ
ﳍ
ٱلۡحَقِّ
ﳎ
إِلَّا
ﳏ
ٱلضَّلَٰلُۖ
ﳐﳑ
فَأَنَّىٰ
ﳒ
تُصۡرَفُونَ
ﳓ
٣٢
ﳔ
فذلكم الله ربكم هو الحق الذي لا ريب فيه، المستَحِق للعبادة وحده لا شريك له، فأي شيء سوى الحق إلا الضلال؟ فكيف تُصْرَفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه؟
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