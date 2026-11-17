О Мухаммад! Многобожники приобщают к Аллаху сотоварищей, хотя такой поступок не подтверждается никакими доказательствами. Однако они признают Аллаха своим Единственным Господом. Воспользуйся же этим для того, чтобы убедить их в том, что Аллах также является их Единственным Богом. Спроси их: «Кто ниспосылает людям мирской удел с небес и выводит его из недр земли? Кто помогает людям добывать пропитание? Кто сотворил слух и зрение и властен над ними? Эти способности человека являются самыми славными и заслуживают того, чтобы их упоминали в отдельности. Они же подразумевают все остальные способности, которыми наделен человек. Кто превращает мертвое в живое, создает деревья и прочие растения из семян и зерен, превращает неверующего в правоверного, создает птицу из яйца? Кто превращает живое в мертвое, создает на деревьях семена, превращает правоверного в неверующего, заставляет птиц нести яйца? Кто управляет делами высшего и низшего миров? Кто отдает все божественные распоряжения?» Если ты задашь им такие вопросы, то они непременно ответят, что это вершит Аллах. Они признают, что никто не помогает Аллаху творить перечисленные божественные деяния. Поставь же их перед фактом и скажи: «Неужели вы не устрашитесь Аллаха и не станете искренне поклоняться Ему одному, не приобщая к Нему сотоварищей? Неужели вы не отречетесь от идолов, которых вы приравниваете к Аллаху?»