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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 30
يونس
٣٠
٣٠:١٠
هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ٣٠
هُنَالِكَ تَبْلُوا۟ كُلُّ نَفْسٍۢ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٣٠
هُنَالِكَ
ﲖ
تَبۡلُواْ
ﲗ
كُلُّ
ﲘ
نَفۡسٖ
ﲙ
مَّآ
ﲚ
أَسۡلَفَتۡۚ
ﲛﲜ
وَرُدُّوٓاْ
ﲝ
إِلَى
ﲞ
ٱللَّهِ
ﲟ
مَوۡلَىٰهُمُ
ﲠ
ٱلۡحَقِّۖ
ﲡﲢ
وَضَلَّ
ﲣ
عَنۡهُم
ﲤ
مَّا
ﲥ
كَانُواْ
ﲦ
يَفۡتَرُونَ
ﲧ
٣٠
ﲨ
في ذلك الموقف للحساب تتفقد كل نفس أحوالها وأعمالها التي سلفت وتعاينها،
وتجازى بحسبها:
إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، ورُدَّ الجميع إلى الله الحكم العدل، فأُدخِلَ أهل الجنةِ الجنةَ وأهل النار النار، وذهب عن المشركين ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه.
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