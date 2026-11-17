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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 26
يونس
٢٦
٢٦:١٠
۞ للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولايك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ٢٦
۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌۭ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌۭ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٦
۞ لِّلَّذِينَ
ﱁ ﱂ
أَحۡسَنُواْ
ﱃ
ٱلۡحُسۡنَىٰ
ﱄ
وَزِيَادَةٞۖ
ﱅﱆ
وَلَا
ﱇ
يَرۡهَقُ
ﱈ
وُجُوهَهُمۡ
ﱉ
قَتَرٞ
ﱊ
وَلَا
ﱋ
ذِلَّةٌۚ
ﱌﱍ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱎ
أَصۡحَٰبُ
ﱏ
ٱلۡجَنَّةِۖ
ﱐﱑ
هُمۡ
ﱒ
فِيهَا
ﱓ
خَٰلِدُونَ
ﱔ
٢٦
ﱕ
للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة الله فأطاعوه فيما أمر ونهى، الجنةُ، وزيادة عليها، وهي النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة، والمغفرةُ والرضوان، ولا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة، كما يلحق أهل النار. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدًا.
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