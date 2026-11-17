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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 22
يونس
٢٢
٢٢:١٠
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لين انجيتنا من هاذه لنكونن من الشاكرين ٢٢
هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍۢ طَيِّبَةٍۢ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌۭ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍۢ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ٢٢
هُوَ
ﱚ
ٱلَّذِي
ﱛ
يُسَيِّرُكُمۡ
ﱜ
فِي
ﱝ
ٱلۡبَرِّ
ﱞ
وَٱلۡبَحۡرِۖ
ﱟﱠ
حَتَّىٰٓ
ﱡ
إِذَا
ﱢ
كُنتُمۡ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱥ
وَجَرَيۡنَ
ﱦ
بِهِم
ﱧ
بِرِيحٖ
ﱨ
طَيِّبَةٖ
ﱩ
وَفَرِحُواْ
ﱪ
بِهَا
ﱫ
جَآءَتۡهَا
ﱬ
رِيحٌ
ﱭ
عَاصِفٞ
ﱮ
وَجَآءَهُمُ
ﱯ
ٱلۡمَوۡجُ
ﱰ
مِن
ﱱ
كُلِّ
ﱲ
مَكَانٖ
ﱳ
وَظَنُّوٓاْ
ﱴ
أَنَّهُمۡ
ﱵ
أُحِيطَ
ﱶ
بِهِمۡ
ﱷ
دَعَوُاْ
ﱸ
ٱللَّهَ
ﱹ
مُخۡلِصِينَ
ﱺ
لَهُ
ﱻ
ٱلدِّينَ
ﱼ
لَئِنۡ
ﱽ
أَنجَيۡتَنَا
ﱾ
مِنۡ
ﱿ
هَٰذِهِۦ
ﲀ
لَنَكُونَنَّ
ﲁ
مِنَ
ﲂ
ٱلشَّٰكِرِينَ
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٢٢
ﲄ
هو الذي يسيِّركم -أيها الناس- في البر على الدواب وغيرها، وفي البحر في السُّفُن، حتى إذا كنتم فيها وجرت بريح طيبة، وفرح ركاب السفن بالريح الطيبة، جاءت هذه السفنَ ريحٌ شديدة، وجاء الركابَ الموجُ
(وهو ما ارتفع من الماء)
من كل مكان، وأيقنوا أن الهلاك قد أحاط بهم، أخلصوا الدعاء لله وحده، وتركوا ما كانوا يعبدون،
وقالوا:
لئن أنجيتنا من هذه الشدة التي نحن فيها لنكونن من الشاكرين لك على نِعَمك.
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