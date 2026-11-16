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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 2
يونس
٢
٢:١٠
اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هاذا لساحر مبين ٢
أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍۢ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌۭ مُّبِينٌ ٢
أَكَانَ
ﱈ
لِلنَّاسِ
ﱉ
عَجَبًا
ﱊ
أَنۡ
ﱋ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱌ
إِلَىٰ
ﱍ
رَجُلٖ
ﱎ
مِّنۡهُمۡ
ﱏ
أَنۡ
ﱐ
أَنذِرِ
ﱑ
ٱلنَّاسَ
ﱒ
وَبَشِّرِ
ﱓ
ٱلَّذِينَ
ﱔ
ءَامَنُوٓاْ
ﱕ
أَنَّ
ﱖ
لَهُمۡ
ﱗ
قَدَمَ
ﱘ
صِدۡقٍ
ﱙ
عِندَ
ﱚ
رَبِّهِمۡۗ
ﱛﱜ
قَالَ
ﱝ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱞ
إِنَّ
ﱟ
هَٰذَا
ﱠ
لَسَٰحِرٞ
ﱡ
مُّبِينٌ
ﱢ
٢
ﱣ
أكان أمرًا عجبًا للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل منهم ينذرهم عقاب الله، ويبشِّر الذين آمنوا بالله ورسله أن لهم أجرًا حسنًا بما قدَّموا من صالح الأعمال؟ فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله وتلاه عليهم،
قال المنكرون:
إنَّ محمدًا ساحر، وما جاء به سحر ظاهر البطلان.
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