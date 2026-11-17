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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 18
يونس
١٨
١٨:١٠
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هاولاء شفعاونا عند الله قل اتنبيون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ١٨
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰٓؤُلَآءِ شُفَعَـٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨
وَيَعۡبُدُونَ
ﲑ
مِن
ﲒ
دُونِ
ﲓ
ٱللَّهِ
ﲔ
مَا
ﲕ
لَا
ﲖ
يَضُرُّهُمۡ
ﲗ
وَلَا
ﲘ
يَنفَعُهُمۡ
ﲙ
وَيَقُولُونَ
ﲚ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲛ
شُفَعَٰٓؤُنَا
ﲜ
عِندَ
ﲝ
ٱللَّهِۚ
ﲞﲟ
قُلۡ
ﲠ
أَتُنَبِّـُٔونَ
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
بِمَا
ﲣ
لَا
ﲤ
يَعۡلَمُ
ﲥ
فِي
ﲦ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲧ
وَلَا
ﲨ
فِي
ﲩ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲪﲫ
سُبۡحَٰنَهُۥ
ﲬ
وَتَعَٰلَىٰ
ﲭ
عَمَّا
ﲮ
يُشۡرِكُونَ
ﲯ
١٨
ﲰ
ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله ما لا يضرهم شيئًا، ولا ينفعهم في الدنيا والآخرة،
ويقولون:
إنما نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله، قل لهم -أيها الرسول-: أتخبرون الله تعالى بشيء لا يعلمه مِن أمر هؤلاء الشفعاء في السموات أو في الأرض؟ فإنه لو كان فيهما شفعاء يشفعون لكم عنده لكان أعلم بهم منكم، فالله تعالى منزَّه عما يفعله هؤلاء المشركون من إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولا ينفع.
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