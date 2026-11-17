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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 17
يونس
١٧
١٧:١٠
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون ١٧
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٧
فَمَنۡ
ﲁ
أَظۡلَمُ
ﲂ
مِمَّنِ
ﲃ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱللَّهِ
ﲆ
كَذِبًا
ﲇ
أَوۡ
ﲈ
كَذَّبَ
ﲉ
بِـَٔايَٰتِهِۦٓۚ
ﲊﲋ
إِنَّهُۥ
ﲌ
لَا
ﲍ
يُفۡلِحُ
ﲎ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﲏ
١٧
ﲐ
لا أحد أشد ظلمًا ممن اختلق على الله الكذب أو كذَّب بآياته إنه لا ينجح مَن كذَّب أنبياء الله ورسله، ولا ينالون الفلاح.
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