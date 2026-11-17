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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 15
يونس
١٥
١٥:١٠
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايت بقران غير هاذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَـٰتٍۢ ۙ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِىٓ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥
وَإِذَا
ﱁ
تُتۡلَىٰ
ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
ءَايَاتُنَا
ﱄ
بَيِّنَٰتٖ
ﱅ
قَالَ
ﱆ
ٱلَّذِينَ
ﱇ
لَا
ﱈ
يَرۡجُونَ
ﱉ
لِقَآءَنَا
ﱊ
ٱئۡتِ
ﱋ
بِقُرۡءَانٍ
ﱌ
غَيۡرِ
ﱍ
هَٰذَآ
ﱎ
أَوۡ
ﱏ
بَدِّلۡهُۚ
ﱐﱑ
قُلۡ
ﱒ
مَا
ﱓ
يَكُونُ
ﱔ
لِيٓ
ﱕ
أَنۡ
ﱖ
أُبَدِّلَهُۥ
ﱗ
مِن
ﱘ
تِلۡقَآيِٕ
ﱙ
نَفۡسِيٓۖ
ﱚﱛ
إِنۡ
ﱜ
أَتَّبِعُ
ﱝ
إِلَّا
ﱞ
مَا
ﱟ
يُوحَىٰٓ
ﱠ
إِلَيَّۖ
ﱡﱢ
إِنِّيٓ
ﱣ
أَخَافُ
ﱤ
إِنۡ
ﱥ
عَصَيۡتُ
ﱦ
رَبِّي
ﱧ
عَذَابَ
ﱨ
يَوۡمٍ
ﱩ
عَظِيمٖ
ﱪ
١٥
ﱫ
وإذا تتلى على المشركين آيات الله التي أنزلناها إليك -أيها الرسول- واضحات، قال الذين لا يخافون الحساب، ولا يرجون الثواب،
ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور:
ائت بقرآن غير هذا،
أو بدِّل هذا القرآن:
بأن تجعل الحلال حرامًا، والحرام حلالا والوعد وعيدًا، والوعيد وعدًا، وأن تُسْقط ما فيه مِن عيب آلهتنا وتسفيه أحلامنا، قل لهم -أيها الرسول-: إن ذلك ليس إليَّ، وإنما أتبع في كل ما آمركم به وأنهاكم عنه ما ينزله عليَّ ربي ويأمرني به، إني أخشى من الله -إن خالفت أمره- عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة.
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