﴿وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَیۡهِمۡ ءَایَاتُنَا﴾ الْقُرْآن ﴿بَیِّنَـٰتࣲ﴾ ظَاهِرَات حَال ﴿قَالَ ٱلَّذِینَ لَا یَرۡجُونَ لِقَاۤءَنَا﴾ لَا يَخَافُونَ الْبَعْث ﴿ٱئۡتِ بِقُرۡءَانٍ غَیۡرِ هَـٰذَاۤ﴾ لَيْسَ فِيهِ عَيْب آلِهَتنَا ﴿أَوۡ بَدِّلۡهُۚ﴾ مِنْ تِلْقَاء نَفْسك ﴿قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿مَا یَكُونُ﴾ يَنْبَغِي ﴿لِیۤ أَنۡ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلۡقَاۤىِٕ﴾ قِبَل ﴿نَفۡسِیۤۖ إِنۡ﴾ مَا ﴿أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَىٰۤ إِلَیَّۖ إِنِّیۤ أَخَافُ إِنۡ عَصَیۡتُ رَبِّی﴾ بِتَبْدِيلِهِ ﴿عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیمࣲ ١٥﴾ هُوَ يَوْم الْقِيَامَة