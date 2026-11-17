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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 13
يونس
١٣
١٣:١٠
ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليومنوا كذالك نجزي القوم المجرمين ١٣
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٣
وَلَقَدۡ
ﲫ
أَهۡلَكۡنَا
ﲬ
ٱلۡقُرُونَ
ﲭ
مِن
ﲮ
قَبۡلِكُمۡ
ﲯ
لَمَّا
ﲰ
ظَلَمُواْ
ﲱ
وَجَآءَتۡهُمۡ
ﲲ
رُسُلُهُم
ﲳ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲴ
وَمَا
ﲵ
كَانُواْ
ﲶ
لِيُؤۡمِنُواْۚ
ﲷﲸ
كَذَٰلِكَ
ﲹ
نَجۡزِي
ﲺ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲻ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲼ
١٣
ﲽ
ولقد أهلكنا الأمم التي كذَّبت رسل الله من قبلكم -أيها المشركون بربهم- لمَّا أشركوا، وجاءتهم رسلهم من عند الله بالمعجزات الواضحات والحجج التي تبين صدق مَن جاء بها، فلم تكن هذه الأمم التي أهلكناها لتصدق رسلها وتنقاد لها، فاستحقوا الهلاك، ومثل ذلك الإهلاك نجزي كل مجرم متجاوز حدود الله.
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