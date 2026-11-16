Это откровение свидетельствует о милосердии и сострадании Аллаха по отношению к Своим рабам, ведь если бы Он подвергал людей злому возмездию и скорому наказанию после того, как они заслужили это своими деяниями, также быстро, как Он одаряет их благами, которые они заслуживают своими поступками, то люди уже были бы истреблены. Однако Аллах не поступает так. Он не предает грехи забвению, но предоставляет людям отсрочку и прощает многие упущения, допущенные ими при выполнении своих обязанностей перед Ним. А если бы Он тотчас наказывал людей за несправедливые поступки, то на земле не осталось бы ни единой живой души. Это откровение также распространяется на те случаи, когда раб Божий в гневе проклинает своих детей, своих жен или свое имущество. Если бы его проклятия были приняты, то они погибли бы, что причинило бы самому человеку огромный ущерб, однако этого не происходит, потому что Всевышний Аллах терпелив и мудр. Он оставляет без Своей поддержки только тех, кто не верует в Последнюю жизнь, не готовится к встрече с Ним и не совершает поступков, которые могут спасти человека от Его наказания. Такие люди преступают границы дозволенного и скитаются в потемках собственной лжи. Они пребывают в замешательстве, потому что не способны найти правильную дорогу и опереться на убедительные доказательства. Таково наказание за то, что они стали бесчинствовать и отказались уверовать в знамения Аллаха.