تفسير تفسير السعدي: سورة يونس، الآية 109

О Посланник! Изучай то, что дается тебе в откровении, выполняй коранические предписания, живи по этим законам и проповедуй их среди людей. Терпеливо следуй этому пути, поскольку он является наивысшей формой терпения и заканчивается самым славным образом. Не ленись и не унывай, а будь стоек и терпелив, пока Всевышний Аллах не рассудит между тобой и неверующими, которые отвергли тебя. Воистину, Аллах является наилучшим из судей, потому что его приговор всегда оказывается справедливым, беспристрастным и достойным всяческой похвалы. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, покорился своему Господу и твердо следовал прямым путем, пока Он не помог Своей религии восторжествовать над всеми остальными вероисповеданиями. Аллах помог Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, сокрушить врагов и противников мечами и копьями после того, как они были сокрушены доводами и доказательствами. Хвала за это надлежит одному Аллаху, и эта хвала подобает Его величию, совершенству и безграничной добродетели.