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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 108
يونس
١٠٨
١٠٨:١٠
قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل ١٠٨
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ١٠٨
قُلۡ
ﱝ
يَٰٓأَيُّهَا
ﱞ
ٱلنَّاسُ
ﱟ
قَدۡ
ﱠ
جَآءَكُمُ
ﱡ
ٱلۡحَقُّ
ﱢ
مِن
ﱣ
رَّبِّكُمۡۖ
ﱤﱥ
فَمَنِ
ﱦ
ٱهۡتَدَىٰ
ﱧ
فَإِنَّمَا
ﱨ
يَهۡتَدِي
ﱩ
لِنَفۡسِهِۦۖ
ﱪﱫ
وَمَن
ﱬ
ضَلَّ
ﱭ
فَإِنَّمَا
ﱮ
يَضِلُّ
ﱯ
عَلَيۡهَاۖ
ﱰﱱ
وَمَآ
ﱲ
أَنَا۠
ﱳ
عَلَيۡكُم
ﱴ
بِوَكِيلٖ
ﱵ
١٠٨
ﱶ
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء الناس:
قد جاءكم رسول الله بالقرآن الذي فيه بيان هدايتكم، فمن اهتدى بهدي الله فإنما ثمرة عمله راجعة إليه، ومن انحرف عن الحق وأصرَّ على الضلال فإنما ضلاله وضرره على نفسه، وما أنا موكَّل بكم حتى تكونوا مؤمنين، إنما أنا رسول مبلِّغ أبلِّغكم ما أُرْسِلْت به.
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