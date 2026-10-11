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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 107
يونس
١٠٧
١٠٧:١٠
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ١٠٧
وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍۢ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧
وَإِن
ﱁ
يَمۡسَسۡكَ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
بِضُرّٖ
ﱄ
فَلَا
ﱅ
كَاشِفَ
ﱆ
لَهُۥٓ
ﱇ
إِلَّا
ﱈ
هُوَۖ
ﱉﱊ
وَإِن
ﱋ
يُرِدۡكَ
ﱌ
بِخَيۡرٖ
ﱍ
فَلَا
ﱎ
رَآدَّ
ﱏ
لِفَضۡلِهِۦۚ
ﱐﱑ
يُصِيبُ
ﱒ
بِهِۦ
ﱓ
مَن
ﱔ
يَشَآءُ
ﱕ
مِنۡ
ﱖ
عِبَادِهِۦۚ
ﱗﱘ
وَهُوَ
ﱙ
ٱلۡغَفُورُ
ﱚ
ٱلرَّحِيمُ
ﱛ
١٠٧
ﱜ
وإن يصبك الله -أيها الرسول- بشدة أو بلاء فلا كاشف لذلك إلا هو جلَّ وعلا وإن يُرِدْك برخاء أو نعمة لا يمنعه عنك أحد، يصيب الله عز وجل بالسراء والضراء من يشاء من عباده، وهو الغفور لذنوب مَن تاب، الرحيم بمن آمن به وأطاعه.
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