تفسير تفسير السعدي: سورة يونس، الآية 107

Это - одно из величайших доказательств того, что только Аллах заслуживает поклонения. Он один способен принести пользу или причинить вред, одарить благами или лишить милости, и если человека постигает нищета, болезнь или другое бедствие, то никто не может избавить его от неприятностей, кроме Аллаха. Воистину, если все творения объединятся для того, чтобы помочь человеку, они смогут сделать для него только то, что уже предопределено Аллахом. И если все творения объединятся для того, чтобы навредить человеку, они не смогут навредить ему, пока Аллах не пожелает этого. Ни одно существо не способно отвратить Божью милость, если Аллах желает осенить ею своего раба. По этому поводу Всевышний также сказал: «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него. Он - Могущественный, Мудрый» (35:2). Аллах одаривает Своей милостью, кого пожелает. Воистину, Он обладает великой милостью. Среди Его прекрасных имен - Прощающий и Милосердный. Он помогает Своим рабам совершать поступки, которые влекут за собой прощение, и когда они совершают эти поступки, Он прощает Своим рабам как большие грехи, так и маленькие прегрешения. Его милость объемлет все сущее, а Его великодушие распространяется на все творения, потому что творения не способны прожить без божественной заботы даже мгновение ока. И если человек постиг убедительные доказательства того, что только Аллах способен одарить благами и защитить от напастей, облагодетельствовать дарами и избавить от неприятностей и печалей, и что ни одно творение не способно принести пользу или вред другому творению, пока этого не пожелает Аллах, то ему должно быть твердо ясно, что Аллах является единственным истинным божеством и что все остальные божества являются ложными и бесполезными.