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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 105
يونس
١٠٥
١٠٥:١٠
وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ١٠٥
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًۭا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٥
وَأَنۡ
ﳁ
أَقِمۡ
ﳂ
وَجۡهَكَ
ﳃ
لِلدِّينِ
ﳄ
حَنِيفٗا
ﳅ
وَلَا
ﳆ
تَكُونَنَّ
ﳇ
مِنَ
ﳈ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﳉ
١٠٥
ﳊ
وأن أقم -أيها الرسول- نفسك على دين الإسلام مستقيمًا عليه غير مائل عنه إلى يهودية ولا نصرانية ولا عبادة غيره، ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه الآلهة والأنداد، فتكون من الهالكين. وهذا وإن كان خطابًا للرسول صلى الله عليه وسلَّم فإنه موجَّه لعموم الأمة.
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