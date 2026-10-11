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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 104
يونس
١٠٤
١٠٤:١٠
قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولاكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المومنين ١٠٤
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّۢ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٤
قُلۡ
ﲥ
يَٰٓأَيُّهَا
ﲦ
ٱلنَّاسُ
ﲧ
إِن
ﲨ
كُنتُمۡ
ﲩ
فِي
ﲪ
شَكّٖ
ﲫ
مِّن
ﲬ
دِينِي
ﲭ
فَلَآ
ﲮ
أَعۡبُدُ
ﲯ
ٱلَّذِينَ
ﲰ
تَعۡبُدُونَ
ﲱ
مِن
ﲲ
دُونِ
ﲳ
ٱللَّهِ
ﲴ
وَلَٰكِنۡ
ﲵ
أَعۡبُدُ
ﲶ
ٱللَّهَ
ﲷ
ٱلَّذِي
ﲸ
يَتَوَفَّىٰكُمۡۖ
ﲹﲺ
وَأُمِرۡتُ
ﲻ
أَنۡ
ﲼ
أَكُونَ
ﲽ
مِنَ
ﲾ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲿ
١٠٤
ﳀ
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء الناس:
إن كنتم في شك من صحة ديني الذي دعوتكم إليه، وهو الإسلام ومن ثباتي واستقامتي عليه، وترجون تحويلي عنه، فإني لا أعبد في حال من الأحوال أحدًا من الذين تعبدونهم مما اتخذتم من الأصنام والأوثان، ولكن أعبد الله وحده الذي يميتكم ويقبض أرواحكم، وأُمِرْت أن أكون من المصدِّقين به العاملين بشرعه.
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