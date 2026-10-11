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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 102
يونس
١٠٢
١٠٢:١٠
فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ١٠٢
فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٢
فَهَلۡ
ﲈ
يَنتَظِرُونَ
ﲉ
إِلَّا
ﲊ
مِثۡلَ
ﲋ
أَيَّامِ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
خَلَوۡاْ
ﲎ
مِن
ﲏ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﲐﲑ
قُلۡ
ﲒ
فَٱنتَظِرُوٓاْ
ﲓ
إِنِّي
ﲔ
مَعَكُم
ﲕ
مِّنَ
ﲖ
ٱلۡمُنتَظِرِينَ
ﲗ
١٠٢
ﲘ
فهل ينتظر هؤلاء إلا يومًا يعاينون فيه عذاب الله مثل أيام أسلافهم المكذبين الذين مَضَوا قبلهم؟ قل لهم -أيها الرسول-: فانتظروا عقاب الله إني معكم من المنتظرين عقابكم.
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