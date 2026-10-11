تفسير تفسير السعدي: سورة يونس، الآية 101

Всевышний призвал Своих рабов наблюдать за небесами и землей. Под этим наблюдением подразумевается размышление над тем, что существует и происходит во Вселенной, потому что в ней есть множество знамений для тех, кто обладает верой, и полезных назиданий для тех, кто обладает твердой убежденностью. И все они свидетельствуют о том, что Аллах является Единственным, Кто достоин поклонения и восхваления, Кто обладает величием и славой, Кто обладает прекрасными именами и возвышенными качествами. Однако знамения и увещевания не приносят никакой пользы неверующим, поскольку они отворачиваются от них, проявляя упрямство.