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يس
٨٣
٨٣:٣٦
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣
فَسُبۡحَٰنَ
ٱلَّذِي
بِيَدِهِۦ
مَلَكُوتُ
كُلِّ
شَيۡءٖ
وَإِلَيۡهِ
تُرۡجَعُونَ
٨٣
فتنزه الله تعالى وتقدس عن العجز والشرك، فهو المالك لكل شيء، المتصرف في شؤون خلقه بلا منازع أو ممانع، وقد ظهرت دلائل قدرته، وتمام نعمته، وإليه تُرجعون للحساب والجزاء.
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تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٨٣:٣٦
ما قدروا الله حق قدره، وكل من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله -سبحانه وتعالى-. ابن جزي:2/230.
السؤال: ما سبب إنكار الكفار للبعث؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=36_83
#وقفة_تدبرية
٠
٠
Hammad Fahim
تابع
قبل ٣٠ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٥٠:٣٦-٨٣
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 20th December 2025. These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
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1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranreflect....
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١٢
٣
Jia 2233
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قبل ٣٢ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٨٢:٣٦-٨٣، ٨٣:٢١-٩٠، ٢٦:٥٢-٢٨، ٩:٨-١٠
The world may tell us a very logical story about how our life is going to be, but we must know and believe that The One who cured Prophet Ayub AS can cure us, The One who rescued Prophet Younus AS from darkness can also rescue us and The One who gave Prophet Zakariya AS a pious son in his old age can bring a revival for us in our circumstances.
When we say He is ذولجلال والاكرام then we must know that He Azzawajal would be generous with us.
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