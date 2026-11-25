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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 80
يس
٨٠
٨٠:٣٦
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠
ٱلَّذِي
ﲝ
جَعَلَ
ﲞ
لَكُم
ﲟ
مِّنَ
ﲠ
ٱلشَّجَرِ
ﲡ
ٱلۡأَخۡضَرِ
ﲢ
نَارٗا
ﲣ
فَإِذَآ
ﲤ
أَنتُم
ﲥ
مِّنۡهُ
ﲦ
تُوقِدُونَ
ﲧ
٨٠
ﲨ
الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الرطب نارًا محرقة، فإذا أنتم من الشجر توقدون النار، فهو القادر على إخراج الضد من الضد. وفي ذلك دليل على وحدانية الله وكمال قدرته، ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء.
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