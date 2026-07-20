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يس
٨٠
٨٠:٣٦
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠
ٱلَّذِي
جَعَلَ
لَكُم
مِّنَ
ٱلشَّجَرِ
ٱلۡأَخۡضَرِ
نَارٗا
فَإِذَآ
أَنتُم
مِّنۡهُ
تُوقِدُونَ
٨٠
الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الرطب نارًا محرقة، فإذا أنتم من الشجر توقدون النار، فهو القادر على إخراج الضد من الضد. وفي ذلك دليل على وحدانية الله وكمال قدرته، ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٨٠:٣٦
ثم ذكر دليلًا ثالثًا على البعث: (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا فإذا أنتم منه توقدون) فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة، مع تضادهما وشدة تخالفهما، فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك. السعدي:700.
السؤال: ما وجه الاستدلال بهذه الآية على البعث؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=36_80
#وقفة_تدبرية
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٠
Hammad Fahim
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قبل ٣٠ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٥٠:٣٦-٨٣
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
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1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
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٣
Salah Sheikh
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قبل ٥ سنوات
·
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آية ٥٩:٦، ٧٧:٣٦-٨٢، ١:٢-٣، ١١:٣٦، ٧:٦-٩
'if what you are saying is true and the Prophet ﷺ has indeed said that he travelled from Makkah to Jerusalem and then into the heavens, all in one night, then I believe it. How is that such a big deal to believe in when I already believe his claims that he recieves revelation from the Lord of the Heavens and the Earth.'
Iman bil ghayb (Belief in the Unseen) is an essential part of being a Muslim. You open up the Qur'an and it is the one of the f...
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