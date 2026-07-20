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يس
٧٦
٧٦:٣٦
فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٦
فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٦
فَلَا
يَحۡزُنكَ
قَوۡلُهُمۡۘ
إِنَّا
نَعۡلَمُ
مَا
يُسِرُّونَ
وَمَا
يُعۡلِنُونَ
٧٦
فلا يَحْزُنك -أيها الرسول- كفرهم بالله وتكذيبهم لك واستهزاؤهم بك; إنا نعلم ما يخفون، وما يظهرون، وسنجازيهم على ذلك.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٧٦:٣٦
إنا نعلم أن الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسد، وهم يعلمون أن الذي جئتهم به ليس بشعر، ولا يشبه الشعر، وأنك لست بكذاب. فنعلم ما يسرون؛ من معرفتهم بحقيقة ما تدعوهم إليه، وما يعلنون؛ من جحودهم ذلك بألسنتهم علانية. الطبري:20/553.
السؤال: ما الذي يفيده الداعية من هذه الآية؟
أي: نحن نعلم جميع ما هم فيه، وسنجزيهم وصفهم، ونعاملهم على ذلك؛ يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلًا ولا حقيرًا، ولا صغيرًا ولا كبيرًا؛ بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديمًا وحديثًا. ابن...
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sharifa alamri
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٧٦:٣٦
Don’t worry about people intentions towards you. You do you , remember Allah is always with you Seeing, Hearing.
And He knows what people say out loud or keep within themselves.
A lesson in Tawakul توكل
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Hammad Fahim
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قبل ٣٠ أسبوعًا
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المراجع
آية ٥٠:٣٦-٨٣
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
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