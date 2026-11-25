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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 73
يس
٧٣
٧٣:٣٦
ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ٧٣
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَلَهُمۡ
ﱕ
فِيهَا
ﱖ
مَنَٰفِعُ
ﱗ
وَمَشَارِبُۚ
ﱘﱙ
أَفَلَا
ﱚ
يَشۡكُرُونَ
ﱛ
٧٣
ﱜ
ولهم فيها منافع أخرى ينتفعون بها، كالانتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ولباسًا، وغير ذلك، ويشربون ألبانها، أفلا يشكرون الله الذي أنعم عليهم بهذه النعم، ويخلصون له العبادة؟
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