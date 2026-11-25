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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 71
يس
٧١
٧١:٣٦
اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون ٧١
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًۭا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ ٧١
أَوَلَمۡ
ﱁ
يَرَوۡاْ
ﱂ
أَنَّا
ﱃ
خَلَقۡنَا
ﱄ
لَهُم
ﱅ
مِّمَّا
ﱆ
عَمِلَتۡ
ﱇ
أَيۡدِينَآ
ﱈ
أَنۡعَٰمٗا
ﱉ
فَهُمۡ
ﱊ
لَهَا
ﱋ
مَٰلِكُونَ
ﱌ
٧١
ﱍ
أو لم ير الخلق أنا خلقنا لأجلهم أنعامًا ذللناها لهم، فهم مالكون أمرها؟
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