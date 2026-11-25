{پێغەمبەری خوا - صلی الله علیه وسلم - شاعیر نەبووە} [ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ] وه ئێمه پێغهمبهری خوامان - صلی الله علیه وسلم - فێره شیعر نهكردووهو شاعیر نهبووه، وه قورئانیش شیعر نیه [ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ] وه بۆیشی نیه فێره شیعر بێت و ببێت به شاعیرو شیعرى لهبهر نهبووهو حهزى پێ نهكردووهو سهبارهت به شیعرى خراپ دهفهرمێت: (ئهگهر یهكێك له ئێوه پڕ سكى بێت له كێم و زوخاو ئهوه باشتره لهوهى كه پڕ بێت له شیعرى ناشهرعى) [ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (٦٩) ] بهڵكو ئهم قورئانه تهنها زیكرو یادخستنهوهیهكه وه قورئانێكی ئاشكرایه لهلایهن خوای گهوره بۆ پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - هاتووه.