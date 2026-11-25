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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 68
يس
٦٨
٦٨:٣٦
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ٦٨
وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٨
وَمَن
ﲱ
نُّعَمِّرۡهُ
ﲲ
نُنَكِّسۡهُ
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلۡخَلۡقِۚ
ﲵﲶ
أَفَلَا
ﲷ
يَعۡقِلُونَ
ﲸ
٦٨
ﲹ
ومن نُطِلْ عمره حتى يهرم نُعِدْه إلى الحالة التي ابتدأ منها حالة ضعف العقل وضعف الجسد، أفلا يعقلون أنَّ مَن فعل مثل هذا بهم قادر على بعثهم؟
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