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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 66
يس
٦٦
٦٦:٣٦
ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ٦٦
وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ٦٦
وَلَوۡ
ﲜ
نَشَآءُ
ﲝ
لَطَمَسۡنَا
ﲞ
عَلَىٰٓ
ﲟ
أَعۡيُنِهِمۡ
ﲠ
فَٱسۡتَبَقُواْ
ﲡ
ٱلصِّرَٰطَ
ﲢ
فَأَنَّىٰ
ﲣ
يُبۡصِرُونَ
ﲤ
٦٦
ﲥ
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن نُذْهب أبصارهم، كما ختمنا على أفواههم، فبادَروا إلى الصراط ليجوزوه، فكيف يتحقق لهم ذلك وقد طُمِست أبصارهم؟
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