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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 65
يس
٦٥
٦٥:٣٦
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ٦٥
ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٦٥
ٱلۡيَوۡمَ
ﲐ
نَخۡتِمُ
ﲑ
عَلَىٰٓ
ﲒ
أَفۡوَٰهِهِمۡ
ﲓ
وَتُكَلِّمُنَآ
ﲔ
أَيۡدِيهِمۡ
ﲕ
وَتَشۡهَدُ
ﲖ
أَرۡجُلُهُم
ﲗ
بِمَا
ﲘ
كَانُواْ
ﲙ
يَكۡسِبُونَ
ﲚ
٦٥
ﲛ
اليوم نطبع على أفواه المشركين فلا ينطقون، وتُكلِّمنا أيديهم بما بطشت به، وتشهد أرجلهم بما سعت إليه في الدنيا، وكسبت من الآثام.
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