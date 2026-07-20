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يس
٦٠
٦٠:٣٦
۞ الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ٦٠
۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ ٦٠
۞ أَلَمۡ
أَعۡهَدۡ
إِلَيۡكُمۡ
يَٰبَنِيٓ
ءَادَمَ
أَن
لَّا
تَعۡبُدُواْ
ٱلشَّيۡطَٰنَۖ
إِنَّهُۥ
لَكُمۡ
عَدُوّٞ
مُّبِينٞ
٦٠
ويقول الله لهم توبيخًا وتذكيرًا:
ألم أوصكم على ألسنة رسلي أن لا تعبدوا الشيطان ولا تطيعوه؟ إنه لكم عدو ظاهر العداوة.
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تدبر
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٦٠:٣٦
وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له. السعدي:698.
السؤال: من الذي يدخل في هذا التوبيخ المذكور في هذه الآية؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=36_60
#وقفة_تدبرية
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قبل ٣١ أسبوعًا
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المراجع
آية ٦٠:٣٦
"Did I not enjoin on you, O ye Children of Adam, that ye should not worship Satan; for that he was to you an enemy avowed?" (Quran 36:60)
One of shaitan's tactics was to make Adam AS focus on that one tree despite being in jannah where there must've been so many luxuries. Similarly, shaitan often makes us hyperfocus on our one problem or one desire, that if we acquire that then our life would become perfect. We stop being grateful for the umpte...
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Hammad Fahim
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قبل ٣٠ أسبوعًا
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آية ٥٠:٣٦-٨٣
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
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