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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 58
يس
٥٨
٥٨:٣٦
سلام قولا من رب رحيم ٥٨
سَلَـٰمٌۭ قَوْلًۭا مِّن رَّبٍّۢ رَّحِيمٍۢ ٥٨
سَلَٰمٞ
ﱘ
قَوۡلٗا
ﱙ
مِّن
ﱚ
رَّبّٖ
ﱛ
رَّحِيمٖ
ﱜ
٥٨
ﱝ
ولهم نعيم آخر أكبر حين يكلمهم ربهم، الرحيم بهم بالسلام عليهم. وعند ذلك تحصل لهم السلامة التامة من جميع الوجوه.
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Tafsir Fathul Majid
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